Résumé : Manchester United 1-1 Fulham - Premier League (J37)

Manchester United a été tenu en échec à Old Trafford par Fulham (1-1) lors de la 37ème journée de Premier League. Cavani avait ouvert le score d'un lob sublime avant que Bryan n'égalise en deuxième période. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre. Buts : Cavani (15') / Bryan (76').