Résumé : Manchester United 2-4 Liverpool - Premier League (J34)

Liverpool fait la très bonne opération dans ce match en retard de la 34ème journée. Les Reds se replacent dans la course à la Ligue des champions et mettent la pression à Chelsea et Leicester.

Buts : Fernandes 10', Rashford 68' / Jota 34', Firmino 45'+3', 47', Salah 90'