Résumé : Manchester United 3-2 Norwich – Premier League (J33)

Manchester United s’en remet à Cristiano Ronaldo ! Après Tottenham, la star portugaise s’est encore offert un triplé ce samedi en Premier League. La victime du jour se nomme Norwich (3-2) ! Cependant, les Red Devils n’ont pas de quoi être fiers après cette rencontre, puisqu’après avoir mené de deux buts d’écart, le club mancunien s’était fait rattraper par la lanterne rouge. Mais le quintuple ballon d’Or a décidé de jouer le sauveur et a inscrit un 3e but sur coup franc. Bonne opération pour Manchester United dans la course au Top 4 après les défaites de Tottenham et d’Arsenal.

Buts : Ronaldo 7', 32', 76’ / Dowell 45’+1, Pukki 52'