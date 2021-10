Résumé : Newcastle 0-3 Chelsea – Premier League (J10)

La bonne opération du week-end est pour Chelsea ! Sur la pelouse de Newcastle, les Blues ont dû attendre l’heure de jeu pour enfin briser le verrou des Magpies. Le club londonien s’impose (0-3) grâce à un doublé de Reece James et un penalty de Jorginho. Les hommes de Thomas Tuchel restent leaders et profitent des faux-pas de Liverpool et Manchester City pour prendre un peu d’avance. Pour Newcastle, toujours pas de victoire en Premier League cette saison.

Buts : James 65’, 77’, Jorginho (P) 81’