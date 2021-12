Résumé : Newcastle 0-4 Manchester City - Premier League (J18)

Les Cityzens n'ont pas fait de détail face à des Magpies toujours aussi inquiétants. City s'est imposé 4-0 sur la pelouse de Saint James' Park grâce à Ruben Dias, Joao Cancelo, Mahrez et Sterling. Les hommes de Guardiola confirment leur première place et mettent la pression sur Liverpool et Chelsea.

Buts : Ruben Dias (5'), Joao Cancelo (27'), Mahrez (63'), Sterling (86')