Résumé : Newcastle 1-0 Wolverhampton – Premier League (J32)

Newcastle s’est imposé sur sa pelouse face à une rugueuse équipe de Wolverhampton ce vendredi soir (1-0), lors de la 32e journée de Premier League. Une victoire plus que précieuse pour les Magpies, qui se donnent de l’air dans la course au maintien.



But : Wood 72’ (P)