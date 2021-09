Résumé : Newcastle 1-1 Leeds - Premier League (J5)

Newcastle et Leeds ont fait match nul 1-1, ce vendredi soir en ouverture de la 5e journée de PL. Allan Saint-Maximin (44') a répondu à Raphinha (13') dans un match intense pendant plus d'une heure. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre.