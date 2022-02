Résumé : Tottenham 0-2 Wolverhampton - Premier League (J25)

Troisième défaite consécutive en championnat pour les Spurs et leur coach Antonio Conte (une première pour l'Italien depuis 2009) surpris par Wolverhampton (0-2). Les hommes de Bruno Lage tombeurs de Manchester United en début d'année (0-1) ont récidivé face à un gros à l'extérieur. Un succès net et sans bavure grâce à Raul Jimenez et Dendoncker venus punir une défense londonienne très fébrile. Grâce à ce succès, les coéquipiers de José Sa dépassent Tottenham en 7e position et se replacent dans la course à l'Europe. Ils ne sont qu'à trois points du quatrième.



Buts : Jimenez (6'), Dendoncker (18')