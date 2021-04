Résumé : Tottenham 2-1 Southampton - Premier League (J29)

Premier match pour Tottenham après le départ de José Mourinho et les Spurs retrouvent la victoire malgré l'absence d'Harry Kane. Hugo Lloris et ses coéquipiers peuvent toujours croire à l'Europe grâce à des buts de Gareth Bale et Heung-Min Son.

Buts : Bale 60', Son 90' (P) / Ings 30'