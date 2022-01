Résumé : Watford 0-1 Tottenham – Premier League (J21)

Pour la nouvelle année, Tottenham arrache la victoire dans les tous derniers instants contre Watford ! Ce samedi, les Spurs se sont imposés de justesse (0-1), dans une rencontre où les deux gardiens, Hugo Lloris et Daniel Bachmann, ont particulièrement brillé. Le club londonien est toujours invaincu depuis l’arrivée d’Antonio Conte et confirme son statut de candidat au Top 4.

But : Sánchez 90’+6