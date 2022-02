Résumé : West Ham 1-0 Wolverhampton – Premier League (J27)

Précieux succès de West Ham dans la course à l’Europe. Dimanche, les Hammers ont dominé Wolverhampton (1-0, 27e journée) grâce à un but de Soucek à l’heure de jeu. La formation de David Moyes est 5e de Premier League.

But : Soucek 59’