Résumé : West Ham 1-1 Burnley – Premier League (J33)

West Ham et Burnley terminent frustrés ! Les deux clubs ont livré une partie acharné ce dimanche à Londres, mais repartent avec le point du match nul (1-1). Si Maxwel Cornet a raté un penalty juste avant la pause, les Hammers, eux, ont poussé en fin de rencontre mais ont buté sur un Nick Pope exceptionnel ! Mauvaise opération pour les deux équipes, que ce soit dans la course au Top 4 pour West Ham et le maintien pour Burnley.

Buts : Souček 74' / Weghorst 33'