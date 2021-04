Résumé : West Ham 3-2 Leicester - Premier League (J31)

L'énorme coup réalisé par West Ham dans la course à la Ligue des champions. Privés de Rice et Antonio, les Hammers se sont imposés 3-2 face à Leicester grâce de nouveau à un excellent Jesse Lingard auteur d'un doublé. Avec ce succès, les hommes de David Moyes reprennent leur quatrième place devant Chelsea et Liverpool. Et reviennent à un point des Foxes, 3e qui semblent - comme la saison dernière après le Restart - caler dans le sprint final malgré un doublé de Iheanacho.