Résumé : Wolverhampton 0-1 Tottenham – Premier League (J2)

Deuxième victoire pour les Spurs. Une semaine après avoir dominé Manchester City (1-0), Tottenham a récidivé et s’est imposé sur le même score sur la pelouse de Wolverhampton, dimanche lors de la 2e journée de Premier League. Un but précoce d’Alli (9’) sur penalty, a suffi aux hommes d’Espirito Santo pour ramener les trois points. Incertain quant à son avenir aux club, Harry Kane a joué ses premières minutes cette saison en rentrant en jeu en seconde période.

But : Alli 9’ (sp)