Résumé : Wolverhampton 4-0 Watford - Premier League (J19)

Large victoire des Wolves dans ce match en retard, avec un lob somptueux de Neves en fin de rencontre. Wolverahmpton reste dans la course à l'Europe, à 2 points de la 7e et de la 6e places qui envoient en Conference League et Ligue Europa. Watford reste 19e à 3 points d'Everton, premier non-relégable.

Buts : Jimenez 13', Hernandez 18' (csc), Podence 21', Neves 85'