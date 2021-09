Retour de CR7 : Henry, Drogba, Pogba... Comment ces stars ont négocié leur premier match de retour ?

Ce samedi, Cristiano Ronaldo, après 12 ans loin d'Old Trafford, pourrait faire son retour devant un public acquis à sa cause. Dans un même contexte, Thierry Henry, en 2012, avait (en FA Cup) délivré Arsenal à l'aide de sa signature, un plat du pied, pour s'offrir un come-back de rêve. Nul doute que le Portugais souhaitera l'imiter contre Newcastle si le protocole Covid le lui permet. Retour sur les différents come-back en Premier League et leur premier match (Drogba avec Chelsea en 2014, Fowler avec Liverpool en 2006, Rooney avec Everton en 2017 et Pogba avec Manchester United en 2016).