Southampton 1-2 Liverpool : "Comme avoir des Ferrari au garage", Klopp extatique envers ses remplaçants

Vainqueur de Southampton après avoir été mené (1-2), Liverpool arrache une victoire qui lui permet encore de croire au titre en Premier League... et à un improbable quadruplé après avoir déjà remporté les deux coupes anglaises et être qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Cette fois-ci, les Reds ont dû leur salut aux remplaçants et non aux stars habituelles. Klopp avait fait énormément tourné et était - une fois de plus - agréablement surpris par la qualité du match.