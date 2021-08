Tottenham 1-0 City : "Se projeter sur le match de Norwich et revenir plus fort" assure Mendy

Le champion en titre est tombé d'entrée. City a été battu sur la pelouse de Tottenham (1-0, but de Son) lors de la première journée de Premier League, dimanche. "Il faut se projeter sur le match de Norwich et revenir plus fort" assure Benjamin Mendy, le défenseur des Skyblues.