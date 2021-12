Tottenham 2-2 Liverpool : "Trois décisions contre nous"... Klopp enrage contre l'arbitre

Dans un match spectaculaire et très (trop?) engagé, Tottenham et Liverpool se sont quittés sur un match nul 2-2. Les Reds perdent des points très précieux dans la course et laissent City s'échapper en tête. Jürgen Klopp l'avait mauvaise après la partie et regrette des mauvaises décisions de l'arbitre de la partie, Paul Tierney. Notamment celle de ne pas avoir exclu Harry Kane pour une intervention (très) limite sur Andrew Robertson...