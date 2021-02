Tottenham : Après 50 matches en championnat, Mourinho affiche son pire bilan en carrière

Si José Mourinho pouvait nourrir de belles ambitions avec Tottenham en début de saison, le « Special One » a dû les revoir à la baisse. Le Portugais vient de boucler son 50e match en Premier League avec les Spurs et il affiche le pire bilan de toute sa carrière depuis Porto. Le club londonien enchaîne les désillusions depuis plusieurs semaines. Si son manager ne semble pas encore menacé, il va devoir trouver la formule miracle pour inverser la tendance et éviter un nouveau licenciement, après Chelsea et Manchester United.