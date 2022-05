Tottenham-Arsenal : Lacazette, Kane, Adebayor... Les plus beaux buts du derby anglais le plus culte

Ce jeudi 20h45, Tottenham reçoit son ennemi intime Arsenal pour le compte de la 22e journée de Premier League en retard. Et, contrairement aux dernières années, l'enjeu sportif prendra le pas sur l'enjeu symbolique. Arsenal (4e) est de retour dans le Top 4 et tentera de préserver son avance de 4 points sur les Spurs d'Antonio Conte (5e). Revivez les plus beaux buts de cette confrontation historique avec, entre autres, Emmanuel Adebayor, Harry Kane et Alexandre Lacazette.