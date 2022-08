Tottenham : Conte livre sa version sur les "lofteurs" Ndombele et Lo Celso

Taguy Ndombele et Giovani Lo Celso ne sont plus les bienvenus chez les Spurs. Mis à l'écart du groupe professionnel, les deux joueurs, prêtés à Lyon et Villarreal de janvier à juin, sont invités à se trouver un nouveau club. Mais selon Antonio Conte, cette mise à l'écart s'est faite... en réponse à la volonté des joueurs.