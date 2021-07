Tottenham : "Kane est notre joueur, point final" lâche Nuno

Présenté par Tottenham à la presse, Nuno Espirito Santo a forcément dû parler du cas Harry Kane. Le capitaine et star des Spurs est annoncé plus que jamais sur le départ après la nouvelle saison décevante du club. Mais son nouveau manager a mis les points sur les i, le numéro 10 anglais est bel et bien un joueur de Tottenham.