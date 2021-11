Tottenham : Le holà de Conte sur l'alimentation des joueurs, qu'il juge en surpoids

Il estime qu'une poignée de joueurs sont en surpoids et a supprimé les plats lourds et les sandwichs après l'entraînement, ainsi que le ketchup et la mayonnaise. Il a également réduit la consommation de jus de fruits et la cuisson à l'huile et au beurre, et souhaite que les joueurs mangent plus de fruits.