Tottenham-Liverpool en direct : les Spurs reviennent avec Kane et Son, Firmino de retour sur le banc

Tottenham retrouve le football

Quel visage auront les Spurs cet après-midi ? Après deux semaines d'interruption en raison des nombreux cas de Covid au club, les joueurs d'Antonio Conte vont retrouver les pelouses de Premier League face à un gros morceau : Liverpool. Les Reds ont gagné leur six derniers matchs de PL et espèrent rester au contact de City et Chelsea, dans la lutte pour le titre.