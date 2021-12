Tottenham : "On mérite de jouer contre Rennes" insiste Conte

La sixième journée de Conference League entre Tottenham et Rennes a été annulée par l'UEFA. En cause, de nombreux cas de Covid dans l'effectif des Spurs. Les Londoniens ont pourtant proposé de décaler une rencontre de Premier League, et même de venir en France si nécessaire, pour disputer cette rencontre, a informé Antonio Conte en conférence de presse. Les Spurs seront éliminés de la Coupe d'Europe s'ils ne battent pas le Stade Rennais.

Le match entre Tottenham et Leicester a finalement été reporté par les instances.