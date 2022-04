"Vous ne pouvez pas faire ça en Premier League", Arteta remonté après la déroule d'Arsenal à Palace

Étrillés 3-0 à Crystal Palace, les Gunners perdent une bonne occasion de mettre la pression sur Chelsea et croire encore au top 4. La course à la Ligue des champions en soi n'est pas totalement terminée mais Mikel Arteta était passablement énervé après la rencontre. Il déplore des joueurs absents surtout en première période. Et attend désormais une réaction d'orgueil d'Arsenal.