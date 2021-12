West Ham 3-2 Chelsea : "On ne peut pas se permettre de perdre ce match" concède Silva

Chelsea enchaîne une nouvelle contre-performance ! Après le match nul face à Manchester United le week-end dernier, les Blues ont été renversés par West Ham ce samedi lors de la 15e journée de Premier League (3-2). C’est la première fois de la saison que les hommes de Thomas Tuchel encaissent plus d’un but. Ils pourraient perdre leur place de leader au détriment de Liverpool et Manchester City. Après la rencontre, Thiago Silva est revenu sur ce surprenant revers.