West Ham-Manchester City en direct: Bowen met City au supplice à la pause

Bowen pour le doublé !

Quel but de Jarrod Bowen ! Après un nouveau long dégagement de Fabianski, Antonio parvient à trouver l'ouverture dans le dos de Fernandinho et Laporte. Bowen file au but et trompe Ederson du gauche pour la deuxième fois. Sacré coup de trafalgar au London Stadium pour les hommes de Pep Guardiola.