Yarmolenko, Ronaldo, Havertz... le top buts de la 29e journée de Premier League

Certains buts sont beaux et méritent d'être dans un top buts. D'autres dépassent ce cadre et auraient fait partie de cette sélection quoi qu'il arrive, car il dépasse l'émotion simple du beau but. Andryi Yarmolenko a marqué pour West Ham, ce week-end. Un joli enchaînement contrôle-extérieur du pied qui a précédé une émotion palpable pour un joueur touché par la guerre que mène la Russie en Ukraine. Il figure bien évidemment tout en haut de cette sélection du week-end en Premier League devant Ronaldo ou Kai Havertz.