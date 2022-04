Benfica : Le triplé de la pépite, Darwin Nunez, face au SAD Belenenses

Ce weekend, Benfica a dominé le SAD Belenenses (3-1) et un joueur est ressorti du lot. Un certain Darwin Nunez, auteur d'un triplé, a crevé l'écran et caracole en tête du classement des buteurs de la Liga portugaise (24 buts).