Portugal : les 9 buts de Gonçalo Ramos avec Benfica en Liga portugaise

Pour une première titularisation - en lieu et place de Cristiano Ronaldo - on peut difficilement rêver mieux. Gonçalo Ramos a été le grand artisan de la qualification du Portugal pour les quarts de finale face à la Suisse (6-1). Auteur d'un triplé et d'une passe décisive (excusez du peu), il a sans doute plus que bousculé la hiérarchie en pleine tempête Ronaldo. Mais ceux qui suivent le championnat portugais ne sont pas forcément étonnés. L'attaquant de 21 ans a beaucoup scoré avec Benfica. Ses neuf buts en version originale.