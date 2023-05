Résumé : Benfica 1-0 Braga – Liga portugaise (J31)

Ce fut laborieux, mais sur sa pelouse Benfica s’est imposé face à Braga dans le choc de la 31e journée de liga portugaise ce samedi soir (1-0). Grâce au but précieux de Rafa Silva, le SLB se rapproche encore un peu plus du titre.

But : Rafa Silva 67’