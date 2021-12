Résumé : Benfica 1-3 Sporting - Liga portugaise (J13)

Le Sporting a largement battu Benfica (3-1) ce vendredi lors de la 13e journée du championnat portugais. Un but rapide de Pablo Sarabia a fait basculer un derby de Lisbonne, marqué par de nombreuses fautes et une grosse intensité. Paulinho et Matheus Nunes ont assuré la victoire des Lions.



Buts : Pizzi 96’ / Sarabia 8’, Paulinho 62’, Nunes 68’