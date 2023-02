Résumé : Benfica 3-1 Boavista - Liga Bwin (J21)

Après la victoire du FC Porto face au Rio Ave (1-0), le leader, le SL Benfica, devait s'imposer pour refaire le break sur son poursuivant. C'est chose faite pour les Aigles, non sans difficultés, ils ont disposé du Boavista 3-1 malgré un pénalty manqué par Joao Mario. Les buteurs Gilberto, Ramos et Musa pour les Benfiquistes, et Njie côté Boavista. Le SLB reprend donc 5 points d'avance sur Porto et garde son break d'avance. Les deux équipes s'affronteront le weekend du 8 avril, dans 6 journées.