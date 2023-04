Résumé : Gil Vicente 0-2 Benfica – Liga portugaise (J30)

Après deux buts refusés pour des positions de hors-jeu, Benfica a trouvé le chemin du but à deux reprises en fin de seconde période et s'est logiquement imposé 2 à 0 face à Gil Vicente ce samedi. Une victoire qui permet au club portugais d'accentuer son avance en tête du championnat et de reléguer Braga 6 points avant de le recevoir la semaine prochaine. Buts : Chiquinho 73’ et Grimaldo 86'.