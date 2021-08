Résumé : Maritimo 1-1 FC Porto – Liga portugaise (J3)

Pas de vainqueur dimanche soir entre le Maritimo et le FC Porto. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1), lors de la 3e journée de Liga Nos. Porto perd deux points sur le Sporting et le Benfica, respectivement 1er et 2e du classement.

Buts : Xadas 45’+4 / Diaz 35’