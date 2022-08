Résumé : Sporting 0-2 Chaves - Liga portugaise

Rien ne va plus pour le Sporting, qui s’est incliné sur sa pelouse face à Chaves ce samedi soir (0-2), lors de la 4e journée de Liga portugaise. Avec déjà deux défaites en ce début de saison, le Sporting se met dans de très mauvaises dispositions dans la course au titre et à l’Europe.

Buts : Vitoria 60’, Juninho 63’