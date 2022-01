Résumé : Sporting 1-2 Braga – Liga portugaise (J19)

Renversant Braga ! Menés sur la pelouse du Sporting (2e au classement), les Rouge et Blanc (4es) se sont finalement imposés (2-1) grâce à un but victorieux du Français Gorby dans le temps additionnel. Un résultat tonitruant dans le choc de la 19e journée du championnat portugais, puisque les Lions n’avaient plus connu la défaite à domicile depuis 35 matchs.

Buts : Gonçalves 24’ / Galeno 52’ (sp), Gorby 90’+7