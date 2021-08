Résumé : Sporting 2-0 Belenenses – Liga portugaise (J3)

Le Sporting n’a pas tremblé face au Belenenses SAD dans le derby de Lisbonne et s’est imposé 2-0, samedi soir lors de la 3e journée de Liga portugaise. Les Lions ont rapidement ouvert la marque par Inacio (7’) et Palhinha (48’) a donné un avantage plus conséquent aux siens.

Buts : Inacio 7’, Palhinha 45’