PSG 0-1 Lille : "On ne peut rien faire à 11", comment Galtier ne veut plus perdre chez les petits de L1

Lille s'est imposé 1-0 au Parc face au PSG, dans le choc de la course au titre de L1 ce samedi. Après la défaite contre Nîmes, le coach lillois Christophe Galtier ne veut plus gagner contre les cadors du championnat et perdre contre les mal-classés. Et il a une idée en tête.