PSG 0-1 OL (F) : Prêcheur tacle le jeu lyonnais, "le haut niveau, c'est l'efficacité" rétorque Bompastor

C'était le match pour le titre et ce sont les Lyonnaises qui sont allées le chercher au Parc des Princes ce dimanche sur un but tardif de Bruun. Pas forcément mérité sur le scénario de cette partie et d'ailleurs, Gérard Prêcheur, le coach parisien n'a pas caché son amertume après le match. Déçu par le jeu lyonnais qui selon est tout sauf une bonne publicité pour le foot féminin... Sonia Bompastor n'a pas la même vision des choses et ne retient que la victoire. Offrant du même coup un 16e titre de championne à l'OL.