PSG 2-0 Monaco : Le goal replay du double de Mbappé (et 100e but) avec les commentaires RMC

Le PSG s'est facilement imposé 2-0 contre Monaco, ce dimanche en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Revivez le double de Mbappé (et 99e puis 100e but sous les couleurs parisiennes) avec les commentaires de Jano Rességuié et Loïc Tanzi.