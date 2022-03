PSG 3-0 Bordeaux : Dans le match d’après, les Parisiens vainqueurs mais sifflés par le public

Quatre jours après la désillusion de Madrid (éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions), le PSG retrouvait le Parc des princes pour affronter Bordeaux, lors de la 28e journée de Ligue 1, dimanche. Face à la lanterne rouge, les Parisiens se sont imposés (3-0). Une rencontre disputée dans une drôle d’ambiance et marquée par les nombreux sifflets du public à l’encontre de Neymar, Messi et des joueurs de la capitale, excepté Mbappé et Navas. Revivez les temps fort du match avec les commentaires RMC.