PSG 3-1 ASSE : Double buteur et passeur, Mbappé crucifie les Verts (commentaires RMC)

Mal embarqué et mené par Saint-Etienne, le PSG a pu compter sur un Kylian Mbappé de gala pour renverser les Verts et s’imposer (3-1), samedi soir lors de la 26e journée de Ligue 1. Auteur de deux buts et d’une passe décisive de génie pour Danilo (centre de l’extérieur du droit), l’international français a régalé. Revivez le match avec les commentaires RMC.