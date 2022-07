PSG 4-0 Nantes : Neymar, Messi, Ramos… la démonstration parisienne avec les commentaires RMC

Le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des champions en s’imposant largement face à Nantes (4-0), ce dimanche soir à Tel-Aviv. Un premier titre pour le PSG de Galtier, et une victoire pleine de promesses pour la saison à venir avec notamment un doublé de Neymar et un but de Lionel Messi. Retrouvez les meilleurs moments de la rencontre avec les commentaires RMC.