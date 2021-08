PSG 4-2 Strasbourg : En attendant Messi, Paris s’impose pour sa première au Parc

L’ambiance des grands soirs. Dans un Parc des Princes en fusion et totalement plein, le PSG a dominé Strasbourg (4-2), lors de la 2e journée de L1. Mbappé a été au rendez-vous avec une frappe déviée dans le but par Ajorque et en donnant deux passes décisives. La fête avait commencé avant le coup d’envoi avec la présentation des recrues de l’été, Lionel Messi en tête, qui a ensuite pris place en tribune.