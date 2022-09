PSG (F) : Prêcheur a "confiance" en Hamraoui pour son retour dans le groupe professionnel

L'affaire entra Hamraoui et Diallo continue de faire couler beaucoup d'encre. Kheira Hamraoui a fait son retour dans le groupe et son entraîneur, Gérard Prêcheur est ravi de cette situation et a "confiance" dans l'ancienne lyonnaise.