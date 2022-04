PSG : "Le nom de Diallo est encore jeté en pâture" regrette son avocat

Alors qu'une nouvelle garde à vue a eu lieu dans l'affaire Hamraoui et qu'elle visait - selon la presse - un proche d'Aminata Diallo, son avocat est sorti du silence en exclusivité pour RMC Sport. Mourad Battikh dénonce l'amateurisme des enquêteurs et le fait que le nom de la joueuse du PSG soit "une fois de plus" lâché en pâture dans un dossier très sensible.