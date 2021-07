PSG : "Leonardo est censé être un diplomate, il ne doit pas s'embrouiller avec Mbappé" juge Di Meco

Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Le club commence à s'impatienter et le dialogue semble rompu ente la star parisienne et le directeur sportif parisien.